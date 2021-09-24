МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой выраженной динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,44%, до 8,3 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,92%, до 255,2 доллара, "Лукойла" — поднялась на 0,73%, до 93,62 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,68%, до 9,45 доллара, "Газпром нефти" — на 0,32%, до 31,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 1,29%, до 31,29 доллара, НЛМК — подорожали на 0,13%, до 30,78 доллара, "Северстали" — потеряли 0,56% стоимости, до 21,5 доллара.

Цена расписок ВТБ поднялась на 0,6% и составила 1,35 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,53%, до 17,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,85%, до 89,98 доллара.

Цена GDR АФК "Система" осталась на уровне прошлого закрытия в 7,75 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,17%, до 3,02 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,04%, до 16,52 доллара.