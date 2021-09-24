МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе после двух дней падения завершают торги в плюсе, в пятницу цена выросла на 2,6% к расчетной цене четверга, до 865 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов колебалась на уровне 840 долларов за тысячу кубометров. В течение дня цена снижалась до почти 810 долларов, а к концу торговой сессии составила 865 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 844 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена составила близкие к закрытию 843 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.