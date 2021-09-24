МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером пятницы перешел к небольшому укреплению в парах с долларом и евро на растущей стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.36 мск пятницы снижался на 7 копеек — до 72,77 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 85,27 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,04% — до 78,05 доллара за баррель.

УМЕРЕННЫЙ ПОЗИТИВ

Рубль после небольшого снижения днем в парах с долларом и евро перешел к росту на фоне стоимости нефти марки Brent, поднявшейся выше 78 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 78 долларов за баррель впервые с 29 октября 2018 года.

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" отмечает, что на прошедшей неделе рынки не могли похвастаться стабильным аппетитом к риску, однако на российском рынке доллар с середины недели регулярно встречал сопротивление экспортеров, активизировавших продажу валютной выручки к налоговым платежам.

"Нефть, несмотря на усиление волатильности, сохраняет высокие ценовые уровни, "черное золото" поддерживает то, что добыча США в районе Мексиканского залива заметно пострадала из-за ураганов и ее восстановление может занять время", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Ожидания участников рынка по поводу энергокризиса в зимний период, связанного с дефицитом газа, также оказывают положительное влияние на рынок "черного золота", указывает Евгений Линчик из "Сбер Управление Активами". Дальнейший рост цен на газ может приблизить нефтяные котировки к 80 долларам за баррель, полагает он.

Картина на рынке рублевого долга продолжает оставаться сдержанно негативной для нацвалюты, индекс российских гособлигаций RGBI отступил к 143 пунктам, также обращает внимание Буйволов.

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что после прохождения пика налоговых платежей в бюджет интерес к риску на глобальном рынке так и не восстановится, что наконец позволит американской валюте закрепиться выше 73 рублей, полагает Кравченко.

"Поддержка рубля со стороны налогового периода проходит свой пик. На предстоящей неделе ключевыми факторами для российской валюты останутся общерыночные настроения, нефтяные цены, геополитика и динамика спроса на ОФЗ. Прогнозный диапазон для пары доллар-рубль на неделю – 72,5-74 рубля", — говорит Буйволов.