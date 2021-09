ПЕКИН, 25 сен — ПРАЙМ. Пекинская фондовая биржа, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, в субботу проведет первый тестовый запуск, второй запланирован на 9 октября.

Тесты проводятся с целью проверки состояния технической готовности систем различных участников рынка к открытию торгов на Пекинской фондовой бирже. Власти пока не сообщали, когда ожидается официальное открытие биржи.

Участие в тестовом запуске примут китайская общенациональная внебиржевая система торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ), также известная как New Third Board, China Securities Depository and Clearing, Shenzhen Securities Communication, China Securities Index Company, а также различные фонды, компании, работающие с ценными бумагами, а также поставщики биржевой и финансовой информации.

В Китае на данный момент есть три фондовые биржи: в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.

НОВАЯ БИРЖА

Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий.

Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов). Зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.

Позже компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой бирже.

Согласно обнародованному проекту, правила будут соответствовать действующим механизмам регулирования листинговых компаний с целью обеспечения согласованности нормативных стандартов между всеми биржами. Вместе с тем будут сформированы дифференцированные институциональные меры, соответствующие особенностям малых и средних инновационных предприятий. Ожидается, что механизм листинга будет согласовываться c рыночными механизмами выпуска и листинга в рамках системы IPO, основанной на регистрации.

На новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.