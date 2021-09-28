МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после открытия в "зелёной" зоне и нового рекорда немного снизил темпы роста, отступив ниже 4100 пунктов, на фоне негативной динамики западных фондовых площадок и фьючерсов на американские индексы, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Топливный союз дал прогноз по цене бензина на АЗС в сентябре-октябре

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.56 мск растёт на 0,41%, до 4098,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1776,25.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 15 копеек, до 72,68 рубля, курс евро — на 7 копеек до 84,87 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,67%, до 79,25 доллара за баррель.

Британский индекс FTSE 100 снижается на 0,46%, немецкий DAX — на 1,16%, фьючерсы на американские индексы значительно теряют.

"Утром 28 сентября индекс Московской биржи обновил максимум благодаря росту котировок компаний нефтегазового сектора. Однако пока восходящая динамика представляется нам неустойчивой. Фьючерсы на американские индексы и сырьевые товары снижаются на новости о том, что верхней палате конгресса США не удалось договориться о повышении потолка госдолга", — отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Динамику лучше рынка продолжают демонстрировать бумаги нефтегазового сектора, поскольку нефть продолжает дорожать.

Акции "Лукойла" дорожают на 2,1%, "Газпром нефти" на 2,17%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на 3,22%, бумаги "Роснефти" на 1,26%.

Хуже рынка выглядят акции "Норникеля" (-1,4%), АФК "Система"(-1,85%), Московской биржи (-1,82%), Petropavlovsk (-1,79%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 3,1%.

ПРОГНОЗЫ

"Сегментированность интереса к российским "фишкам" и негативный внешний фон заставляют опасаться, что индекс сегодня Мосбиржи, скорее, останется под отметкой 4100 пунктов", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Более того, во второй половине дня преобладают шансы и вовсе на снижение российского рынка акций, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Фьючерсы на фондовые индексы США падают

"С одной стороны, высокие цены на нефть стимулируют игроков покупать российских тяжеловесов индекса – нефтегазовый сектор. С другой стороны, американские фьючерсы заваливаются уже почти на 1% из-за разногласия американских сенаторов по поводу потолка госдолга. В такой ситуации мы ожидаем скорее ухудшения динамики российских индексов во второй половине дня после открытия рынков США", — поясняет Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

"Ближайшие поддержки у нас находятся на вчерашних минимумах: 4062 пунктов у индекса Мосбиржи и 1760 пунктов у индекса РТС. Если нефть и мировые рынки продолжат снижение, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти уровни", — заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".