МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился по основным индексам на ухудшении настроений на зарубежных фондовых и товарных площадках, при этом в первой половине дня индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4100 пунктов, следует из данных торгов. Аналитик назвал ключевой фактор роста цен на нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 4065,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1756,26 пункта. В первой половине торгов индекс Мосбиржи подскакивал до 4112,31 пункта – нового исторического максимума.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск рос на 39 копеек, до 72,92 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 85,22 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,83% — до 78,07 доллара за баррель. Большинство фьючерсов на металлы также заметно снижаются, при этом фьючерс на палладий падает на 5,29%.

Основные европейские площадки в минусе на порядка 2,6%, ведущие американские биржевые индексы теряют до 2,38%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – акции АФК "Система" (-3,92%), "Мосэнерго" (-3,88%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,51%), "Алросы" (-3,18%), а также акции ММК (-2,88%), "Интер РАО" (-2,85%), "Русала" (-2,74%) и расписки ГК "Эталон" (-2,69%).

"Золотодобывающий сектор оставался под давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до минимума с первой половины августа 1728 долларов за тройскую унцию, а серебра стремились к сентябрьскому минимуму 22,02 доллара", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Куда развернет "Северный поток-2" после выборов в Германии

Так, акции Polymetal потеряли 3,28%, Petropavlovsk — 1,6%, "Полюса" — 1,5%.

Бумаги нефтегазового сектора закрыли основные торги разнонаправленно.

Акции "Газпром нефти" в начале торгов обновили уровень исторического максимума, поднявшись на 2,4% — до 484,6 рубля. К закрытию основных торгов акции компании выросли на 0,91%.

Акции "Лукойла" также в начале торгов обновили уровень исторического максимума, подорожали на 1% — до 7055,5 рубля. К закрытию основных торгов акции компании выросли на 0,26%.

Кроме того, выросли акции "Газпрома" — на 0,42%, акции "Новатэка" — на 0,32%, бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции – на 2,01%, префы – на 0,14%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,46%).

В то же время снизились акции "Роснефти" — на 0,82%, префы "Транснефти" — на 0,4% и бумаги "Татнефти" (префы – на 0,8%, обыкновенные акции – на 0,51%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после обновления очередных максимумов 4112 пунктов (исторический) и 1788 пунктов (с августа 2011 года), ушли в минус и стремились к краткосрочным поддержкам 4025 и 1740 пунктов, указывает Кожухова.

"Уход ниже будет говорить о рисках развития медвежьего тренда. В целом же обстановка на рынке пока спокойная, а индексы лишь сняли краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов", — добавляет она. Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе при теплой осени

Между тем, в глобальном разрезе на риск-аппетиты оказывают давление сохраняющиеся риски дефолта китайского девелопера Evergrande, проблема повышения потолка госдолга США и вирусные риски, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В среду эти проблемы останутся в фокусе внимания рынков, добавляет он.

Кроме того, инвесторы продолжат следить за форумом ЕЦБ с участием его президента Кристин Лагард и главы ФРС Джерома Пауэлла. В среду картину недельных изменений запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах вслед за API дополнят показатели EIA. Также в середине недели на рынках узнают августовский объём розничных продаж в Германии и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за последний летний месяц, напоминает аналитик.

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 4020-4120 пунктов.