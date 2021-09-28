Основные фондовые индексы Европы закрылись в значительном минусе на общем негативе
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в значительном минусе на общем негативе, вызванном опасениями из-за возможного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, до 7028,1 пункта, французский CAC 40 упал на 2,17%, до 6506,5 пункта, немецкий DAX — на 2,09%, до 15248,56 пункта.
Как отмечают аналитики, негативная динамика на мировых фондовых рынках была вызвана новой волной опасений относительно скорого ужесточения монетарной политики мировых центробанков, в частности, Федрезерва США. На этом фоне спрос на рисковые активы снижается, а курс доллара, напротив, укрепляется.
"Сегодняшнее движение рынка показывает, что инвесторы подхватывают последние более "ястребиные" сообщения ФРС. Первоначальная реакция (на комментарии Федрезерва – ред.) была очень тихой, но сегодня мы начинаем наблюдать расстановку на рынке", — прокомментировал газете Wall Street Journal брокер HYCM Джайлс Коглан (Giles Coghlan).
Немного сдерживает снижение британского FTSE уменьшение курса фунта стерлингов к доллару более чем на 1%. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход британских компаний-экспортеров, что поддерживает их акции.
https://1prime.ru/Financial_market/20210928/834820273.html