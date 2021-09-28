МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в значительном минусе на общем негативе, вызванном опасениями из-за возможного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на негативе на зарубежных рынках

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, до 7028,1 пункта, французский CAC 40 упал на 2,17%, до 6506,5 пункта, немецкий DAX — на 2,09%, до 15248,56 пункта.

Как отмечают аналитики, негативная динамика на мировых фондовых рынках была вызвана новой волной опасений относительно скорого ужесточения монетарной политики мировых центробанков, в частности, Федрезерва США. На этом фоне спрос на рисковые активы снижается, а курс доллара, напротив, укрепляется.

"Сегодняшнее движение рынка показывает, что инвесторы подхватывают последние более "ястребиные" сообщения ФРС. Первоначальная реакция (на комментарии Федрезерва – ред.) была очень тихой, но сегодня мы начинаем наблюдать расстановку на рынке", — прокомментировал газете Wall Street Journal брокер HYCM Джайлс Коглан (Giles Coghlan).

Немного сдерживает снижение британского FTSE уменьшение курса фунта стерлингов к доллару более чем на 1%. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход британских компаний-экспортеров, что поддерживает их акции.