МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером во вторник просел к доллару и евро на фоне негатива в нефтяных котировках и на зарубежных фондовых площадках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Фьючерсы на газ в Европе после скачка до рекордов замедлили рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.39 мск вторника рос на 41 копейку, до 72,94 рубля, курс евро – также на 41 копейку, до 85,21 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,5% — до 78,33 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль во вторник во второй половине дня перешел к заметному снижению в парах с долларом и евро вслед за развернувшимися вниз нефтяными котировками.

Негатива также добавили и пессимистичные настроения на фондовых рынках.

В результате, рубль к доллару и евро теряет порядка 0,5-0,56%, а американская валюта краткосрочно поднималась выше 73 рублей.

"Рост доходности десятилетних казначейских облигаций вызван растущими ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики, а также опасениями, связанными с сохраняющимся инфляционным давлением, в том числе вследствие роста цен на энергоносители. Высокая доходность Treasuries (американских гособлигаций – ред.) оказала поддержку доллару США, индекс DXY вырос на 0,4% и торгуется на максимальных значениях с ноября 2020 года", — указывает Евгений Колесников из ИК "Русс-Инвест".

Котировки фьючерсов на Brent во вторник утром поднимались перед фиксацией прибыли до 79,94 доллара за баррель — очередной новый максимум с октября 2018 года, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер". К вечеру цены на нефть перешли к снижению, так как газ, достигший новых рекордных высот, также начала корректироваться, указывает он.

"При этом на рынке появились разговоры о том, что группа ОПЕК+ может начать увеличивать добычу более интенсивно, так как условия на рынке энергоносителей за последний месяц сильно изменились", — добавляет аналитик.

ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO) прогнозирует, что в период с 2020 по 2025 год мировой спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 2,6 миллиона баррелей в сутки, в период с 2025 по 2030 годы — на 0,6 миллиона баррелей в сутки, а с 2030 по 2035 годы — всего на 0,3 миллиона баррелей нефти в сутки ежегодно.

"Прогнозы показывают, что после этого периода спрос на нефть на глобальном уровне выйдет на плато", — говорится в докладе. Аналитик назвал ключевой фактор роста цен на нефть

"Авторитетный и в то же время одиозный инвестбанк Goldman Sachs подогревает рыночные настроения пересмотром своего прогноза на конец текущего года с 80 долларов до 90 долларов за баррель. Аргументация отражает тот факт, что спрос на топливо в мире растет в посткоронавирусный период быстрее, несмотря на негативное влияние штамма "дельта", — также замечает Шульгин из "Открытие Брокер".

Предложение остается ограниченным, при этом восстановление производства после урагана Ида происходит медленно, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Фактор восстановления мировой экономики после пандемии в основном отыгран (хотя ситуация еще далека от нормальной), а ускорение инфляции в Европе и США рано или поздно вынудит центральные банки ужесточить свои позиции, замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В среду курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,3-73,3 рубля, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".