МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам сегодняшних торгов впервые с 1 ноября 2018 года превысила 52 тысячи рублей за тонну, следует из данных торгов.

Стоимость авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,6%, до 52 081 рубля за тонну. В последний раз эта цена была выше 52 тысяч рублей 1 ноября 2018 года, а рекордное значение было установлено незадолго до того, 29 октября — 52 584 рубля за тонну.

Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) после вчерашнего снижения почти на 4% по итогам торгов среды выросла на 1,11% — до 39 368 рублей за тонну.

Цена бензина изменилась незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,13%, до 57 255 рублей за тонну, марки Аи-95 — снизилась на 0,04%, до 60 226 рублей.

При этом стоимость мазута после обновления рекорда днем ранее в среду снизилась на 1,26%, до 26 042 рублей за тонну. Цена на дизельное топливо также снизилась — на 0,23%, до 50 105 рублей за тонну.