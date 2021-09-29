МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в среду растет к евро и теряет к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.24 мск среды рос на 9 копеек, до 72,89 рубля, курс евро снижался на 52 копейки, до 84,58 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,29% — до 78,12 доллара за баррель.

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИКА

Рубль вечером несколько сдал позиции к доллару и теряет чуть более 10 копеек к уровню предыдущего закрытия. При этом отечественная валюта продолжает укрепляться прежними темпами к евро, дешевеющему на форексе.

Индекс доллара (DXY) растет на 0,63% — до 94,35 пункта. Евро снижается к доллару на 0,66% — до 1,1604 доллара. Цены на нефть перешли к росту

"Доллар довольно резко укрепился в среду против всех конкурентов из "большой десятки". При этом на рынках акций царила позитивная динамика, отражая некоторое восстановление аппетита к риску после сильной распродажи накануне", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

На его взгляд, высокие темпы роста доллара в среду обусловлены техническим аспектом. В то же время аналитик указывает на повышенную активность в последние дни на рынке валютных опционов, которая сигнализирует, что рынок позиционируется на более существенное укрепление валюты США.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль остается бенефициаром роста цен на нефть и газ. Однако на фоне глобального укрепления доллара в среду это позволяет лишь незначительно слабеть, в то время как конкуренты рубля теряют в цене куда более заметно", — говорит Шульгин из "Открытие Брокер".

"В числе главных факторов поддержки российской валюты – ралли на рынке энергоносителей, которое во многом защищает рубль от локальных потрясений мирового рынка, связанных с разными факторами – пандемией, нерешенным вопросом потолка госдолга США, ситуацией с китайской Evergrande, вероятностью сворачивания монетарных стимулов ранее базовых ожиданий", — также замечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Он сохраняет прогнозный диапазон для пары доллар-рубль до конца текущей недели на уровне 72,5-74 рубля.

"Рисковые активы в целом остаются под нисходящим давлением, ввиду рисков прекращения финансирования американского правительства, а также сворачивания стимулирующих мер в условиях высокой инфляции", — в свою очередь замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Четверг будет интересным с макроэкономической точки зрения, он начнется с данных по деловой активности Китая за август, которые на этот раз могут и не разочаровать (ожидается небольшое ускорение роста), добавляет она.