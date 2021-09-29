МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена на золото опускается в среду вечером на фоне возвращения рисковых настроений на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,66%, или на 11,55 доллара, до 1726,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 4,44%, до 21,468 доллара за унцию.

Утром золото немного дорожало, пытаясь стабилизироваться после падения цены почти на 1% во вторник. Однако в зеленой зоне золоту удержаться не удалось. Дорогой доллар и рост фондовых рынков спровоцировали снижение спроса на активы-"убежища", к которым относится золото.

Индекс доллара растет на 0,52% — до 94,25 пункта, обновляя максимумы с ноября 2020 года. Американские фондовые рынки растут на 0,7%, а европейские — на 1%. Нефть также дорожает — примерно на 0,3%.