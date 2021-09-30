МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль вечером укрепляется к бивалютной корзине на высокой стоимости нефти, при этом сильнее растет к евро, курс которого снижается на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.41 мск снижается на 8 копеек, до 72,76 рубля, курс евро – на 29 копеек, до уровня 84,21 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,56% — до 78,53 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля вечером был несколько волатилен на фоне изменения динамики нефтяных котировок. Впрочем, перешедшая к росту стоимость нефти позволила отечественной валюте вновь вернуться к небольшому росту относительно американской, а снижение доллара на форексе — европейской валюте в паре с рублем обновить еще раз минимум года, опустившись до 84,1 рубля.

Индекс доллара вырос в четверг до нового максимума с сентября 2020 года на уровне 94,5 пункта, однако снизился к вечеру, указывает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Последние пару дней… очень высокие темпы укрепления доллара обусловлены балансировкой портфелей в конце месяца и квартала. Соответственно, к вечеру эти потоки сошли на нет, и мы видим, что доллар прекратил рост. В ближайшие дни мы не исключаем коррекцию по доллару, так как краткосрочно он выглядит перегретым. При этом мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на укрепление валюты США", — говорит он.

"Минфин сократил на четверть план размещения госбумаг в последнем квартале года на фоне перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банк России для обуздания ускорившейся инфляции. Ведомство рассчитывает разместить с октября по декабрь облигации федерального займа на сумму 520 миллиардов рублей, из которых подавляющая часть приходится на средне- и долгосрочные выпуски. Это позитивный момент для рынка на фоне ожиданий повышения ключевой ставки в октябре из-за высокой инфляции", — также считает аналитик.

По его словам, сокращение навеса предложения поддержит котировки рублевых облигаций. Спрос на рублевый госдолг со стороны иностранных инвесторов является фактором среднесрочного укрепления рубля. Привлекательная доходность будет и дальше оказывать поддержку российской валюте, поскольку российские активы относительно конкурентов продолжает смотреться привлекательно.

ПРОГНОЗЫ

"К окончанию рабочего дня индекс доллара вышел в незначительный минус, показывая отрицательную динамику впервые за последние пять торговых сессий. Отметим, что пересмотр данных по ВВП США за второй квартал в лучшую сторону не помог затормозить коррекцию американской валюты на глобальных рынках", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" не исключает, что Банк России в октябре может поднять ключевую ставку на 50 базисных пунктов. "Более высокие ставки ЦБ дополнительно поддержат и рубль (при прочих равных) за счет эффектов carry-trade", — считает он.