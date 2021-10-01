МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций торгуется в минусе на негативном фоне

По состоянию на 11.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,25% — до 8,34 доллара, "Новатэка" — росла на 0,53%, до 265,5 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,48%, до 94,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,26% — до 9,76 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,46%, до 32,75 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в цене на 0,47% — до 30,07 доллара, "Северстали" — дешевели на 2,47%, до 20,54доллара, НЛМК — снижались на 2,46%, до 29,01 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 2,17% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 2,06%, до 18,43, доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 1,22% — до 92,92 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,14% — до 7,4 доллара, "Магнита" — дешевели на 2,14%, до 16,49 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,5% — до 2,96 долларов.