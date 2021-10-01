МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ сдержанно проседает на фоне ухудшения настроений на зарубежных торговых площадках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск снижался на 0,42%, до 4086,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1759,22 пункта на фоне ослабления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" рос в то же время на 43 копейки, до 73,17 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 84,83 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,18%, до 78,17 доллара за баррель. Британский индекс FTSE 100 теряет порядка 1,08%, немецкий DAX — проседает на 0,34%. Бумаги российских компаний преимущественно дешевеют на Лондонской бирже

"В пятницу, 1 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает умеренное снижение основных индексов. Российские акции сегодня проседают под гнетом внешнего негатива — торги в США накануне завершились существенным снижением индексов", — говорит Зарина Саидова из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Интер РАО"(+2,67%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" — (+2,59%), АФК "Система"(+1,5%) и ТМК(+6%). Азиатские биржи закрыли торги сильным снижением вслед за Уолл-стрит

Хуже рынка выглядят акции "Мосэнерго"(-1,82%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(-1,24%), Мосбиржи(-1,98%) и акции девелопера "Самолета"(-4,91%).

Акции девелопера ПИКа теряют 11,37% — группа ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"После оптимистичного завершения третьего квартала 2021 года российский рынок акций сегодня, вероятно, будет находиться под давлением негативного мирового тренда, и инвесторы будут фиксировать прибыль", — считают аналитики Альфа-банка.

"Сенат Конгресса США утвердил программу финансирования правительства до 4 декабря. Тем не менее, проблема повышения потолка госдолга по-прежнему не разрешена. Эта ситуация чревата всплеском волатильности деривативов на товарном рынке", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом Финанс".

Александр Осин рассчитывает на продолжение умеренно негативной динамики до конца текущей сессии на отечественных фондовых площадках. "Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4050-4110 пунктов", — добавляет он.