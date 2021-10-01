МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером мало меняется к доллару и умеренно снижается к евро, — рост нефтяных котировок стабилизирует динамику отечественной валюты, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.34 мск рос на 3 копейки — до 72,76 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 84,37 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,94% — до 79,05 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ

Отечественная валюта вечером торгуется возле уровней предыдущего закрытия в паре с долларом и замедлила снижение к евро.

"На глобальных рынках индекс доллара корректировался второй день подряд, при этом его снижение усилилось. Не исключено, что коррекцию доллара в конце текущей недели участники глобального рынка используют для новой волны покупок, и в начале следующей недели индекс возобновит движение в сторону 95 пунктов", — комментирует Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Нефть дорожает почти на 1% и закрепляется в районе 79 долларов за баррель Brent перед заседанием ОПЕК+, которое пройдет в понедельник, 4 октября.

При этом ряд участников нефтяной сделки говорят о готовности альянса увеличить добычу, так как не хотят перегрева рынка, отмечает Алексей Калачев из ГК "Финам".

ПРОГНОЗЫ

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" сохраняет прогнозный диапазон для пары доллар-рубль на будущую неделю в пределах 72,5-74 рубля.

"Фокус внимания сохраняется на нефтяном рынке – откат Brent от отметки 80 долларов может продолжиться и достичь 74-75 долларов в том случае, если в понедельник участники заседания ОПЕК+ договорятся об ускорении темпов наращивания нефтедобычи", — говорит он.

Другими важными факторами для рублевого курса на предстоящей неделе останутся изменения общего рыночного аппетита к риску, динамика доллара США на мировом рынке (индекс DXY курсирует в районе годовых максимумов), уровень спроса на рублевый долг и геополитический фон, перечислил аналитик.

При этом фундаментальной поддержкой российской валюте продолжают служить цикл повышения ключевой ставки и сильные показатели счета текущих операций РФ, добавляет эксперт.

Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург" ожидает, что на фоне прекращения повышенных пособий по безработице рост занятости в США в сентябре не окажется критически низким, и ФРС действительно начнет сворачивание программы выкупа активов на следующем заседании.

"На этом фоне инвесторы могут негативно отреагировать на публикацию сильных трудовых данных, что приведет к снижению спроса на рисковые активы. Данные же по инфляции вряд ли смогут повлиять на решение ФРС относительно программы QE, но значительное ускорение роста цен повысит вероятность более раннего повышения ставки, что также не добавит рынку позитива", — говорит она.