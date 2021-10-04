МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, несмотря на умеренно негативный внешний фон, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,48% — до 4106,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1774,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек, до 72,89 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 84,59 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,47%, до 78,91 доллара за баррель. Европейские биржи снижаются до 0,5%, фьючерсы на основные биржи США снижаются до 0,7%.