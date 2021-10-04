МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением, в то время как инвесторы ожидают подробностей о развитии ситуации с крупным проблемным китайским девелопером Evergrande, потенциальный дефолт которого может негативно отразиться на экономике не только Китая, свидетельствуют данные торгов. Evergrande готовится к крупной сделке

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index упал на 2,25%, до 24023,05 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 28444,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, до 7278,5 пункта.

Биржи в Китае и Корее при этом закрыты по случаю выходных дней.

Инвесторы следят за ситуацией с китайским застройщиком Evergrande, который находится на грани дефолта. Торги акциями девелопера были приостановлены. СМИ сообщили, что один из крупнейших китайских операторов недвижимости Hopson Development планирует купить 51% акций Evergrande Property, входящую в Evergrande Group, более чем за 40 миллиардов гонконгских долларов (более 5 миллиарда долларов США).

"Торги стали более осторожными после того, как была приостановлена торговля акциями Evergrande", — отметил брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Что же касается ситуации в Японии, то, с одной стороны, инвесторы опасаются, что ситуация с Evergrande может в конечном счете затронуть японские компании, работающие в Китае, а с другой, они отнеслись позитивно к тому, что новым премьер-министром Японии стал глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида, оценил эксперт.