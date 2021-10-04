МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник символически снижается к доллару на поддержке нефтяных котировок и сильнее к евро на фоне роста европейской валюты на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ узнали о решении комитета ОПЕК+ по добыче

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск понедельника рос на 1 копейку — до 72,74 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 84,6 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,55% — до 80,51 доллара за баррель.

РУБЛЬ ДЕШЕВЕЕТ

Отечественная валюта теряет порядка 0,1% к доллару и 0,5% к евро, растущему на рынке форекс.

Взлетевшая стоимость нефти выше 80 долларов за баррель оказывает поддержку рублю в паре с долларом.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также дальнейшую стратегию альянса на период с ноября 2021 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Следом за комитетом пройдет общее заседание стран соглашения ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.

"На прошлой неделе мы вновь могли наблюдать за тем, как рубль демонстрировал динамику, отличную от большинства валют развивающихся стран. На фоне негативного внешнего фона доллар укреплялся к большинству валют. Евро потерял 1,1% по отношению к американской валюте, индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,5%. Однако российская валюта по итогам недели не изменилась по отношению к доллару, что преимущественно объяснялось продолжившимся ростом цен на нефть", — говорит Ренат Малин из "Сбер Управление Активами". Доля "плохих" долгов россиян обновила исторический минимум

Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть, считает он.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" полагает, что динамику рубля в ближайшее время будут определять нерыночные факторы, например, такие как действия регулятора, как закупка валюты в резервные фонды, ведь именно сейчас для этого самый подходящий момент: доллар, похоже, замер на "мгновение" в нижней точке коррекции к рублю, а нефть — наоборот, поднялась к максимумам октября 2018 года.

"Таким образом, бюджет получает повышенный доход от нефти, который, зная консервативную финансовую политику текущего строя, логично направить на покупку валюты в резервы, тем более, что валюта относительно дешева", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Малина из "Сбер Управление Активами", целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72-73,5 рубля за доллар.

На горизонте двух недель рубль способен упасть до отметки 74 рубля к доллару, и к уровню 87,5 рубля к евро, и происходить это может стремительно, при большой волатильности, считает Антонов из "Алор Брокер".