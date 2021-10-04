МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно вырос по основным индексам на фоне рекордного роста акций Сбербанка, "Газпрома" и "Газпром нефти", следует из данных торгов. "Ищут дрова". Европа теряет шансы выжить без российского газа

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 4112,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1785,75 пункта. Днем индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, поднявшись до 4131,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.09 мск снижался на 28 копеек, до 72,45 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 84,2 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,66% — до 81,39 доллара за баррель.

"Поддержку рынку оказывает рост цен на углеводороды", — отмечает аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

"Российский рынок акций начал торговую неделю с покорения новых исторических вершин по индексу Мосбиржи. Основной вклад в повышательный импульс внесли представители финансового и нефтегазового секторов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Нефтяники отыгрывали рост котировок сырья, Brent отправилась выше 80 долларов за баррель на фоне решения ОПЕК+ сохранить текущие параметры коллективного соглашения в ближайшие месяцы без дополнительного наращивания добычи", — добавляет он. Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг нефтегазового сектора заметно выросли на фоне дорожающей нефти и стоимости газа на мировом рынке.

Акции "Газпрома" выросли на 2,13% — до 371 рубля, немного ранее подскакивали до нового исторического максимума – 372 рублей.

Акции "Газпрома" поддержали сообщения по "Северному потоку 2". В частности, его оператор Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.

Акции "Газпром нефти" выросли на 4,11% — до 496,6 рубля, также закрывшись недалеко он нового исторического максимума – 497,95 рубля.

Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 2,22% — до 346 рублей (обновленный в понедельник уровень исторического максимума составил 349,31 рубля).

Без новостей сильно выросли бумаги "Мечела" (префы подскочили на 7,68%, обыкновенные акции – на 4,26%).

В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-4,75%), "Яндекса" (-4,1%), НЛМК (-3,72%), ММК (-3,69%), "Северстали" (-2,82%). Байден призвал поднять потолок госдолга США

ПРОГНОЗЫ

"Завтра не исключена повторная попытка покорения вершины индексом Мосбиржи в случае сохранения аппетита участников рынка к активам развивающихся стран, однако настроения инвесторов могут быть испорчены из-за новых волнений вокруг коронавируcа, напряженностью отношений между США и Китаем", — говорит Овчинникова.

Ожидаемый диапазон по рублевому бенчмарку составляет 4050-4150 пунктов, по долларовому РТС — 1750-1800 пунктов, добавляет она.

Во вторник в фокусе внимания инвесторов останутся ценовые движения в нефти, китайские риски и макростатистика, отмечает Бахтин.

"Будут опубликованы индексы экономической активности PMI в секторе услуг европейских стран, в США будут представлены индекс деловой активности в сфере услуг ISM и данные API по недельным изменениям запасов нефти. В этот же день председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью", — уточняет аналитик.

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи 5 октября может формироваться в пределах 4075-4145 пунктов.