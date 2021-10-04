Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на общем негативном фоне
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением на общем негативном фоне, вызванном беспокойством за глобальную экономику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,23% — до 7011,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 6477,66 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 15036,55 пункта.
В целом на торговых площадках преобладали негативные настроения, что было вызвано опасениями инвесторов за перспективы мировой экономики.
Кроме того, определенное беспокойство вызывает и ситуация с китайской Evergrande, которая находится на грани дефолта. В понедельник стало известно, что торговля акциями девелопера была приостановлена, на этом фоне биржи Азии закрылись преимущественно в минусе.
Аналитики полагают, что текущая неделя будет нестабильной, поскольку ожидается выход данных по рынку труда США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) в среду и от минтруда страны в пятницу.
"Это не совсем то начало четвертого квартала, на которое многие надеялись и, безусловно, обращает внимание инвесторов на волатильную неделю, особенно с учетом выхода данных по количеству рабочих мест в США в среду и пятницу", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
https://1prime.ru/Financial_market/20211004/834874834.html