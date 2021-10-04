МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением на общем негативном фоне, вызванном беспокойством за глобальную экономику, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций завершил день ростом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,23% — до 7011,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 6477,66 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 15036,55 пункта.

В целом на торговых площадках преобладали негативные настроения, что было вызвано опасениями инвесторов за перспективы мировой экономики.

Кроме того, определенное беспокойство вызывает и ситуация с китайской Evergrande, которая находится на грани дефолта. В понедельник стало известно, что торговля акциями девелопера была приостановлена, на этом фоне биржи Азии закрылись преимущественно в минусе.

Аналитики полагают, что текущая неделя будет нестабильной, поскольку ожидается выход данных по рынку труда США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) в среду и от минтруда страны в пятницу.

"Это не совсем то начало четвертого квартала, на которое многие надеялись и, безусловно, обращает внимание инвесторов на волатильную неделю, особенно с учетом выхода данных по количеству рабочих мест в США в среду и пятницу", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).