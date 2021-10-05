МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник на росте курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Работа буровых установок.

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По состоянию на 17.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,9%, или на 16 долларов, до 1751,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 22,523 доллара за унцию.

Стоимость золота непрерывно росла на протяжении трех торговых сессий и за это время набрала 2,3%. Теперь цена на драгметалл перешла к снижению, а дополнительное давление оказывает дорогой доллар и высокая доходность гособлигаций США.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,534% с уровня предыдущего закрытия в 1,481%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 94 пунктов. При такой ситуации золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость падает.

Инвесторы во вторник в целом более склонны к риску: европейские и американские фондовые биржи растут на 1%. Оптимизм трейдеров поддержала сильная статистика из США. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7%, хотя аналитики прогнозировали снижения показателя до 60%.