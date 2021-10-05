МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам во вторник вечером продолжает укрепляться и увеличивает темпы роста к евро, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1604 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 111,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,87 иены, до выхода статистики показатель находился на уровне 111,14 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 93,99 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7% при ожидавшемся снижении до 60%.

В то же время дефицит торгового баланса страны в августе вырос больше прогноза — на 3 миллиарда долларов, или на 4,2%, по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 73,3 миллиарда долларов.

По мнению старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa), которого цитирует газета Wall Street Journal, курс доллара должен укрепиться к концу года вслед за доходностью гособлигаций США. Таким образом, согласно прогнозам аналитика, индекс доллара может войти в диапазон 94-96 пунктов, однако перед этим, в первой половине октября, он может немного снизиться.