Фондовые индексы АТР снижаются на рисках распространения финансового кризиса по стройсектору
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются ввиду распространения финансовых проблем среди китайских застройщиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,97%, до 23866,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 7187 пунктов, южнокорейский KOSPI падает на 1,55%, до 2915,15 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,35%, до 27451,5 пункта. Китайские биржи при этом по-прежнему на каникулах.
На азиатских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы с опасением наблюдает за финансовыми проблемами строительных компаний в Китае. Так, наряду с Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиарда долларов, финансовые проблемы возникли у девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты по облигациям в 206,65 миллиона долларов.
Помимо этого, важным событием, в том числе и для Азии, будет пятничный отчет о рынке труда в США. Аналитики, в частности, полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.
"Нестабильная неделя продолжается, поскольку рынки находятся в ожидании основного события пятницы — отчёта о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства", — также заявил газете Wall Street Journal старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).
https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834884412.html