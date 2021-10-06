МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются ввиду распространения финансовых проблем среди китайских застройщиков, свидетельствуют данные торгов. Еще один крупный девелопер Китая Fantasia не смог выплатить долг

По состоянию на 7.50 мск индекс гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,97%, до 23866,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 7187 пунктов, южнокорейский KOSPI падает на 1,55%, до 2915,15 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,35%, до 27451,5 пункта. Китайские биржи при этом по-прежнему на каникулах.

На азиатских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы с опасением наблюдает за финансовыми проблемами строительных компаний в Китае. Так, наряду с Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиарда долларов, финансовые проблемы возникли у девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты по облигациям в 206,65 миллиона долларов.

Помимо этого, важным событием, в том числе и для Азии, будет пятничный отчет о рынке труда в США. Аналитики, в частности, полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.

"Нестабильная неделя продолжается, поскольку рынки находятся в ожидании основного события пятницы — отчёта о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства", — также заявил газете Wall Street Journal старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).