МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index (BCSI), учитывающий котировки 23 биржевых товаров, продолжает расти третий день подряд и достиг рекордного уровня за 10 лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные торгов. Объем торгов акциями на Мосбирже установил годовой рекорд

Такой динамике способствует возобновление спроса на сырьевые товары, при том что предложение на рынке остается ограниченным, объясняет агентство.

По состоянию на 13.47 мск Bloomberg Commodity Spot Index растёт на 1,76%, до 525,96 пункта.

Индекс Bloomberg Commodity Spot Index отслеживает 23 фьючерсных контракта на энергоносители, металлы и сельхозтовары.