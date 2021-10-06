МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне негатива на западных площадках, падении стоимости газа и ухода в минус акций российских нефтегазовых компаний, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Аналитик описал три варианта развития энергетического кризиса

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.05 мск снижался на 0,76%, до 4191,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1821,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 11 копеек, до 72,48 рубля, курс евро снижался на 36 копеек, до 83,62 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,76% — до 81,88 доллара за баррель.

Основные европейские индексы теряют до 1,82%, фьючерсы на ведущие американские индексы — до 1,18%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Ввиду отсутствия импульсов дальнейшего локального укрепления цен на нефть, а также достижения рекордных уровней цен на газ Европе, индекс Мосбиржи, ведомый энергетическими и финансовыми секторами, стал корректироваться", — комментирует главный аналитик центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Дополнительным фактором давления на рынок стал неблагоприятный внешний фон, в том числе опасения по развитию коррекции на западных рынках, добавляет он.

"Торги на биржах Азии сегодня завершились в "красной" зоне, тогда как фондовая Европа находится под властью сильной распродажи на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса", — отмечает Игорь Додонов из "Финама". Путин прогнозирует рост потребления нефти до 2045 года

Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4267,29 пункта. А индекс РТС поднимался до 1854,97 пункта — максимума с августа 2011 года.

При этом основные ликвидные бумаги российского рынка — акции "Газпрома" и обыкновенные акции Сбербанка — также обновляли исторические высоты (397,64 рубля и 375,48 рубля соответственно), после чего растеряли рост.

К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 0,13% — до 363,67 рубля.

Днем цена фьючерсов на газ в Европе стремительно теряет рост, уже падала до 1325 долларов за тысячу кубов после рекорда среды в 1937 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

На этом фоне несколько усилилось снижение акций "Газпрома" с минус 0,9% до минус 1,58% (383,68 рубля), однако минимум дня в акциях компании был установлен на отметке в 381,22 рубля после резкого разворота от роста к снижению цен на газ.

В лидерах снижения также акции "Газпром нефти" (-1,22%), "Лукойла" (-2,83%), "Роснефти" (-2,66%), "Транснефти" (-2,76%), "Новатэка" (-2,63%). Также падают бумаги "Татнефти" (префы – на 2,74%, обыкновенные акции – на 2,99%), "Башнефти" (префы – на 1,13%, обыкновенные акции – на 1,55%) и "Сургутнефтегаза" (префы – на 2,36%, обыкновенные акции – на 1,33%).

Акции девелоперской ГК "ПИК" растут на 5,94%, пытаясь компенсировать падение предыдущих трех сессий. Путин: Россия превысит обязательства по транзиту газа через Украину

В лидерах роста также акции "Фосагро" (3,76%), "Северстали" (1,94%), "М.Видео" (1,82%) и "Акрона" (1,57%).

ПРОГНОЗЫ

Соловьев полагает, что сброс перекупленности российского рынка может продолжиться.

Индекс Мосбиржи выглядит перекупленным, и Додонов ожидает его снижения в район 4170 пунктов, после чего возможен некоторый период консолидации.