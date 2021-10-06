С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость топлива в России в последние дни стабилизировалась на бирже, но недавний рост цены нефти до многолетних максимумов может вновь оказать давление на нее, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. Путин прогнозирует рост потребления нефти до 2045 года

"По последним нескольким дням видно, что цена немного стабилизировалась и даже припала. … Мы видим, что ситуация сейчас успокаивается, выравнивается. Посмотрим, что будет дальше происходить", — прокомментировал он журналистам недавний рост цен на отдельные виды топлива на бирже до максимумов, в частности на бензин, мазут и керосин.

Рыбников пояснил, что биржа связывает подобную динамику со смещением баланса на рынке в сторону спроса. При этом объем торгов топливом на бирже по-прежнему значительно превышает нормативы продаж, установленные СПбМТСБ.

Однако, комментируя вопрос о том, может ли рост цен на нефть на мировом рынке вновь подтолкнуть стоимость топлива на бирже в РФ к росту, Рыбников ответил: "Удорожание нефти вновь поставит тот же старый вопрос: премиальность поставок, куда в первую очередь направлять потоки".

"И это же не просто направлять потоки, это, в том числе, изменение структуры производства — в пользу каких компонентов, каких продуктов перестраивать структуру переработки. Это все взаимосвязанные вещи. Поэтому рост цены нефти на внешнем рынке неизбежно вызовет давление по этим вопросам, и, наверное, нужно будет принимать определенные решения", — заключил он.

Президент СПбМТСБ также отметил, что ему неизвестно, ведутся ли сейчас какие-либо обсуждения об очередном повышении нормативов продаж топлива на бирже, которые устанавливают Минэнерго РФ и ФАС.

Биржевые цены на топливо в России бурно растут с конца 2020 года, обновляя рекорды на протяжении всего 2021 года. В конце лета наступило некоторое затишье, но в последние две недели цены вернулись к рекордам. Так, свои максимальные значения обновил бензин сорта Аи-95, его цена 24 сентября достигала 60 570 рублей за тонну, авиакеросин 1 октября вырос до рекорда в 52 835 рублей, мазут 5 октября достиг 27 389 рублей.

Минэнерго объясняло, что рост котировок на бензин был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и с переходом рынка от летних сортов топлив к зимним.