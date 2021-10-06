МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается в среду к доллару и заметно повышается к евро на фоне его падения на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже. Биткоин дорожает до $52,3 тысяч

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск среды рос на 4 копейки, до 72,41 рубля, курс евро снижался на 41 копейку, до 83,58 рубля.

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИКА

Отечественная валюта теряет порядка 0,08% к доллару и растет на 0,5% к евро, теряющему на рынке форекс. Днем курс американской валюты к рублю поднимался до 72,73 рубля, однако затем несколько скорректировался. Евро к доллару опускается на 0,47%, до 1,154 доллара.

Индекс доллара (DXY, соотношение доллара к валютам основных торговых партнеров США) растет на 0,37% — до 94,32 пункта.

Доллар на международном рынке продолжил укрепление на фоне роста доходностей 10-летних гособлигаций США, а также ожиданий трейдерами данных по занятости в США, которые станут главным индикатором относительно потенциального сворачивания Федрезервом программы покупки облигаций, отмечает Игорь Додонов из "Финама".

Поддержку рублю оказывают и высказывания первого зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что ЦБ РФ сохраняет сигнал о том, что возможны новые повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent после роста резко перешел к снижению и теряет 0,71% — до 81,97 доллара за баррель. Днем цена фьючерсов на газ в Европе стремительно теряет рост, уже падала до 1325 долларов за 1 тысячу кубов после рекорда среды в 1937 долларов, свидетельствуют данные ICE Futures.

"Тот факт, что рубль растет к евро, но снижается к доллару даже при растущей (в первой половине дня — ред.) цене нефти, очевидно указывает на то, что эти три валюты и сырьевой актив обращаются на рынках и площадках, далеких от свободно конкурентного рынка. То есть, влияют мощные внерыночные факторы, по-другому можно это сформулировать как влияние крупных игроков и геополитики", — считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На бирже заявили о возможных проблемах из-за отсутствия газа на торгах

Он полагает, что отстающая динамика рубля к доллару может быть следствием закупок валюты в резервные фонды государства: относительно дешевый доллар является хорошим объектом для долгосрочного инвестирования, и финансовые регуляторы тоже это понимают. "Евро для них не так интересен и не так удобен, возможно", — добавляет аналитик.

"Высокая цена нефти означает увеличенные поступления в бюджет, которые, следуя консервативной бюджетной политике, власти, скорее всего, потратят на формирование резервов. В результате наблюдаем повышенный спрос на доллар и рост его курса", — отмечает Антонов.

До конца сессии опасность для цен могут представлять данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США, о рисках чего предупреждают прогнозы API, а также дальнейшее укрепление доллара, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Антонов из "Алор Брокер" не исключает, что за один-два дня котировки доллара могут легко дойти до отметки 73 рубля за доллар.

Александр Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует, что доллар к рублю до конца дня будет находиться в коридоре 72,3-72,7 рубля.