МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь) 0,7%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь) 7,1%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август) 1,0% -0,4%
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (2кв2021) 0,9%  
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
11:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,326%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 0,366%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций 1,307%  
14:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 362 тыс 348 тыс
15:40 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь) 66  
18:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
19:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за сентябрь 2021    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.10) 617,9 млрд долл (на 24.09)  
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Совкомфлот — День инвестора (в формате онлайн, http://деньинвестора.рф)    
  RUB Квадра — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)    
  RUB РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2021 с учетом факт. итогов 1П2021)    