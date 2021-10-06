МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Расчеты по американским акциям в долларах на Московской бирже 11 октября проводиться не будут в связи с праздником в США (День Колумба), следует из сообщения торговой площадки. Объем торгов акциями на Мосбирже установил годовой рекорд

"Одиннадцатого октября 2021 года Московская биржа будет проводить торги акциями и депозитарными расписками американских компаний в режиме основных торгов. Этот день является праздничным, но торговым днем в США и нерасчетным днем по долларам США. Обращаем внимание: даты расчетов по одному и тому же инструменту, допущенному к торгам одновременно в рублях и долларах, по сделкам, заключаемым 7-8 октября, могут различаться", — говорится в сообщении.

Расчеты по ранее заключенным сделкам (до 7 октября) с американскими акциями, а также заключение сделок РПС (режим переговорных сделок), РПС с ЦК (центральным контрагентом) и РЕПО с ЦК будут проводиться в обычном режиме. Расчеты по сделкам РЕПО с ЦК в долларах США не проводятся. Торги по остальным инструментам 11 октября будут проходить в обычном режиме, сообщает биржа.