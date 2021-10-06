МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Расчеты по американским акциям в долларах на Московской бирже 11 октября проводиться не будут в связи с праздником в США (День Колумба), следует из сообщения торговой площадки.

Московская биржа перед открытием торгов

Объем торгов акциями на Мосбирже установил годовой рекорд

"Одиннадцатого октября 2021 года Московская биржа будет проводить торги акциями и депозитарными расписками американских компаний в режиме основных торгов. Этот день является праздничным, но торговым днем в США и нерасчетным днем по долларам США. Обращаем внимание: даты расчетов по одному и тому же инструменту, допущенному к торгам одновременно в рублях и долларах, по сделкам, заключаемым 7-8 октября, могут различаться", — говорится в сообщении.

Расчеты по ранее заключенным сделкам (до 7 октября) с американскими акциями, а также заключение сделок РПС (режим переговорных сделок), РПС с ЦК (центральным контрагентом) и РЕПО с ЦК будут проводиться в обычном режиме. Расчеты по сделкам РЕПО с ЦК в долларах США не проводятся. Торги по остальным инструментам 11 октября будут проходить в обычном режиме, сообщает биржа.