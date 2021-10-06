МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рубль вечером стабилен против доллара и растет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Несмотря на коррекцию, дорогая нефть – в районе 80 долларов за баррель — оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.31 мск повышался на 5 копеек до 72,42 рубля, курс евро падал на 29 копеек, до 83,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в середине недели находит поддержку в виде дорогих углеводородов. Несмотря на то, что волатильность стоимости природного газа резко выросла и ведет к падению рынков рискового капитала, курс рубля получает от этого поддержку.

Так, стоимость нефти марки Brent после обновления днем максимума за три года (83,46 доллара) к вечеру падала на 2,2%, до 80,8 доллара, все оставаясь выше психологически значимого уровня 80 долларов.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 94,3 пункта. Евро при том падает на 0,4%, до 1,1552 доллара. Этому способствуют сильные данные по рынку труда США.

Так, по оценкам аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тысяч при ожидаемом увеличении только на 428 тысяч. В пятницу ожидается публикация сентябрьских данных по безработице от минтруда США. Прогнозируется, что уровень безработицы в стране снизился в сентябре до 5,1% с 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 473 тысячи.

Поддержка рублю пришла и от вербальных интервенций. Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин подтвердил прогноз ЦБ о том, что годовая инфляция в РФ в четвертом квартале начнет замедляться. Ключевая ставка ЦБ РФ будет следовать необходимой для возвращения инфляции к 4% траектории, ее двузначных значений для этого не потребуется, считает он.

В целом же, доллар практически не меняется к рублю, евро теряет 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,85 тысячи за баррель сорта Brent. Эксперт назвал ещё один фактор роста цены на газ

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для курса доллара до конца текущей недели – 72-74 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Ценовой всплеск рынка нефти, последовавший в результате решения стран ОПЕК+ не увеличивать темп наращивания добычи в ноябре, помог рублю штурмовать уровень 72,5 против доллара, однако глобальные факторы давления препятствуют дальнейшему укреплению российской валюты. Еще одним сдерживающим моментом для российской валюты остается стабильная умеренно негативная ценовая динамика на рынке рублевого долга", — добавляет он.

Динамика рубля определяется преимущественно двумя группами факторов: общей конъюнктурой развивающихся рынков, а также поведением цен на энергоносители, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Если внешние факторы выглядят скорее негативными, то нефтяные цены позволяют рублю игнорировать ряд рисков, присущих другим развивающимся рынкам. Впрочем, если инфляция начнет больше беспокоить ФРС США, сроки сворачивания количественного смягчения могут приблизиться, что приведет к укреплению доллара", — добавляет он.