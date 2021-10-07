МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось за прошлый месяц на 757 тысяч человек — до 14,5 миллиона, из них в сентябре сделки совершало рекордное число инвесторов — 2,3 миллиона человек, сообщила торговая площадка.

"Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября возросло до 24 миллиона. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в сентябре на 757 тысяч, до 14,5 миллиона человек. Число активных клиентов на Московской бирже достигло в сентябре рекордного уровня: сделки совершали 2,3 миллиона человек", — указывается там.

Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 миллиардов рублей, в облигации – 57,2 миллиарда. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 87,9% – приходилась на корпоративные облигации, 7,3% – на государственные, 4,8% – на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями – 13,6%, на срочном рынке – 44,6%, на спот-рынке валюты – 12%.