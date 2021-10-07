МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг заметно растут после публикации данных с рынка труда страны, а также на признаках разрешения проблемы с госдолгом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 1,11%, до 34798,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 1,11%, до 4412,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 14666,4 пункта.

Ранее в четверг минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 38 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 326 тысяч. Темпы снижения показателя за неделю по 2 октября стали максимальными с конца июня. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось на 97 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,714 миллиона человек, что стало минимальным значением с марта 2020 года.

Кроме того, трейдеры по-прежнему наблюдают за ситуацией с государственным долгом США. В среду республиканцы заявили, что не будут препятствовать пролонгации лимитов госдолга, и выразили готовность в ускоренном режиме работать с демократами над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более долгосрочное решение этой проблемы.

"У нас есть несколько вещей, за которыми мы сейчас наблюдаем – определенно, потолок госдога является одной из них, и это внесло свой вклад в текущую волатильность", — прокомментировала агентству Блумберг глава глобальной стратегии распределения активов Wells Fargo Investment Institute Трэйси Мак-Миллион (Tracie McMillion).