МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая возврат стоимости нефти к росту, следует из данных торгов Мосбиржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 4228,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1853,99 пункта.

Рынок нефти прибавляет 0,9%, до 81,8 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение торгов четверга опускался до 79,08 доллара.