2021-10-07T19:16:19+03:00
2021-10-07T19:16:19+03:00
2021-10-07T19:16:19+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211007/834904135.html
Российский рынок акций вырос на фоне возврата нефти к росту
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая возврат стоимости нефти к росту, следует из данных торгов Мосбиржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 07.10.2021
акции, рынки, новости, торги
https://1prime.ru/images/83397/23/833972346.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83397/23/833972346.jpg
https://1prime.ru/images/83397/23/833972345.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83397/23/833972345.jpg
https://1prime.ru/images/83397/23/833972333.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83397/23/833972333.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в четверг, отыгрывая возврат стоимости нефти к росту, следует из данных торгов Мосбиржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 4228,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1853,99 пункта.
Рынок нефти прибавляет 0,9%, до 81,8 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение торгов четверга опускался до 79,08 доллара.