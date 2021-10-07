МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,98%, до 34754,94 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,83%, до 4399,76 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,05%, до 14654,02 пункта.

Как и в прошлые дни, технологические гиганты росли быстрее других после распродажи в начале недели на фоне рекордных сбоев в работе сервисов Facebook.

Оптимизма рынку добавило и начало обсуждения в конгрессе законопроекта о повышении потолка госдолга. Если не расширить лимит на заимствования, США в теории грозит дефолт до 18 октября, хотя в прошлом такого никогда не случалось.