МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август) 0,7% -3% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август) -0,9% -3,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,41 трлн йен 1,04 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август) 1,911 трлн йен 1,666 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь) 46,7 53,4 (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (август) 17,7 млрд евро 13 млрд евро (факт)
15:10 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,4%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь) 4,3% 4,6%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь) 5,6%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 235 тыс 500 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (сентябрь) 61,7%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 243 тыс 455 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (сентябрь) 5,2% 5,1%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (сентябрь) 90,2 тыс 65 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (сентябрь) 7,1% 6,9%
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 421  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 521  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 373,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 168,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 73,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -86,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -64,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 20,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 0,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Юнипро — СД (стратегические перспективы развития, одобрение сделки с заинтересованностью)    
  RUB РуссНефть — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)    