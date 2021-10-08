МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Акции ГК "ПИК" снижаются, девелопера "Самолет" перешли к снижению на новостях о просьбе следствия арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" и бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля, следует из данных торгов Московской биржи. Следствие просит арестовать бывшего топ-менеджера группы "ПИК" Лефеля

Ранее в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили РИА Новости, что следствие просит суд арестовать Александра Лефеля в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. В суде отметили, что Лефель является директором по развитию регионов ПАО "ГК Самолет". Ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". В пресс-службе добавили, что следствие ведет ГСУ ГУМВД России по Москве, Лефелю уже предъявлено обвинение.

К 15.10 мск акции ГК "ПИК" снижались на 1,34%, до 1286 рублей, акции "Самолета" снижаются на 0,76% — до 4897 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,38%.

До новостей акции ПИКа снижались на 0,2%, акции "Самолета" росли на 1,2%.