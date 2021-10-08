МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается к евро и растет к иене после выхода неоднозначной статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару растёт до 1,1568 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1550 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 112,04 иены за доллар со 111,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 94,05 пункта.

Безработица в США в сентябре резко упала — до 4,8% с уровня августа в 5,2%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при ожидаемом росте на 500 тысяч.

Помимо того что данные оказались неоднозначными сами по себе, аналитики дополнительно оценивают возможную реакцию на них со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, что непосредственно повлияет и на доллар.

"Эти данные вряд ли сорвут планы ФРС сократить покупки активов – в прошлом месяце глава (Федрезерва Джером – ред.) Пауэлл сказал, что целевой показатель рабочих мест регулятора был достигнут, что указывает на отсутствие необходимости в "потрясающих" данных за сентябрь", — приводит газета Wall Street Journal слова главного рыночного стратега Cambridge Global Payments Карла Шамотты (Karl Schamotta).