МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрылись преимущественно в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,85%, до 8,78 доллара, "Новатэка" — на 0,72%, до 265,5 доллара, "Лукойла" — на 1,55%, до 100,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,78%, до 10,18 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,7%, до 36 долларов.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 2,14%, до 31,56 доллара, НЛМК — на 2,19%, до 30,82 доллара, "Северстали" — на 0,91%, до 22,06 доллара.

Стоимость расписок ВТБ сократилась на 0,54% и составила 1,48 доллара, Сбербанка — поднялась на 1,22%, до 20,74 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,46%, до 99,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,57%, до 7,76 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,16%, до 3,12 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,62%, до 17,64 доллара.