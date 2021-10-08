МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись преимущественно коррекционным снижением и на фоне статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7095,55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,61%, до 6559,99 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15206,13 пункта.

Французский и немецкий индексы в конце недели показали коррекционное снижение после того как выросли в четверг на 1,7% и 1,9% соответственно. Также негативное влияние оказала статистика из Германии, где объем экспорта в августе снизился на 1,2% при ожидаемом росте на 0,5%.

Британский FTSE в свою очередь закрылся в плюсе за счет роста цен на нефть, в связи с чем акции BP подорожали на 2,5%, Shell – на 2,1%.

Инвесторы также в ходе торгов оценивали и данные по рынку труда из США, где уровень безработицы в сентябре снизился до 4,8% с 5,2% месяцем ранее, но число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при прогнозе в 500 тысяч.

Как сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp), эти данные оказались "недостаточно пугающими", чтобы Федеральная резерва система США откладывала планы по сокращению объема выкупа активов, однако они указывают на замедление восстановления экономики страны.