МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и против доллара и евро вечером в пятницу, несмотря на внешний позитив.

Рост стоимости нефти и ослабление доллара на форексе не может компенсировать желание игроков зафиксировать ощутимую прибыль от роста курса российской валюты на завершающейся неделе. Это желание может подогреваться также боязнью переноса валютной позиции через выходные.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск повышается на 15 копеек, до 71,85 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 83,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Российская валюта в пятницу торговалась в минусе, корректируя ощутимый рост завершающейся недели. Так, доллар максимально опускался в течение этого периода более чем на 1 рубль – до 71,65 рубля. Евро при этом терял за неделю почти 1,5 рубля — до 82,82 рубля — минимума с прошлого лета.

При этом участники торгов, хеджирующие валютные риски перед выходными и покупающие валюту, игнорируют позитивный внешний фон. Так, стоимость марки Brent, после краткосрочной коррекции в предыдущие дни, удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и растет вечером на 0,5%, до 82,4 доллара.

Инвесторы перестали ожидать дополнительного предложения на рынке после заявлений минэнерго США о том, что нефть из стратегических запасов использоваться не будет.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2% и 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз курса доллара на предстоящую неделю – 71,5-73,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций".

"По мере своего укрепления российская валюта сталкивается с нарастающим сопротивлением… Неустойчивость внешнерыночных настроений и усиливающаяся волатильность в нефти сдерживают рублевое укрепление", — добавляет он.

Тем не менее, ресурсы продолжают дорожать, из-за чего российские активы становятся все более востребованными, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал". А рубль остается одной из наиболее востребованных среди "развивающихся" рынков валют. И если исключить вероятность обострения внешнеполитических рисков, есть возможность выхода курса доллара к уровню 71 рубль или даже ниже, заключает он.