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2021-10-08T23:15:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211008/834918669.html
"Делимобиль" намерен провести IPO на бирже Нью-Йорка
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Российская каршеринговая компания "Делимобиль" намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в документе компании. "Мы... ПРАЙМ, 08.10.2021
рынки, экономика, новости, делимобиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в документе компании.
"Мы намерены подать заявку на размещение американских депозитарных акций (ADS) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в США под тикером "DMOB", — говорится в документе.
Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 16 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.