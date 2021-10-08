МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), говорится в документе компании.

"Мы намерены подать заявку на размещение американских депозитарных акций (ADS) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в США под тикером "DMOB", — говорится в документе.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 16 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.