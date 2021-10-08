МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США снизились на закрытии биржи на фоне неоднозначной статистики по безработице, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,02%, до 34746,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 14579,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4391,34 пункта.

Безработица в США в сентябре неожиданно резко упала — до 4,8% с уровня августа в 5,2%, в то время как прогнозировалось снижение до 5,1%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при ожидаемом росте на 500 тысяч.