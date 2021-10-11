МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Колумба — выходной на биржах    
  CAD Канада — День благодарения — выходной на биржах    
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
11:50 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 2,4%  
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:45 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за сентябрь 2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за сентябрь и 3кв2021    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 27,67 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 6,94 — див-д 2020 18,3 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Полюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020 267,48 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли (ВОСА — 29.09.2020) 30 — див-д 2020 30 (див-ды из нераспределенной прибыли) — див-д 2021
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 24.09.2021) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021) — див-д 2021