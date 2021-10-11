МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно подрастает и поднимает планку исторического рекорда на фоне высоких цен на энергоносители, так, стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель, впервые за три года, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Стоимость Brent приближается к $85 за баррель

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.38 мск растёт на 1,04%, до 4282,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12% до 1881,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 19 копеек, до 71,69 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,94 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,63%, до 84,56 доллара за баррель.

"В понедельник, 11 октября, российский фондовый рынок показывает положительную динамику в первой половине торгов. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум. Лучше рынка снова выглядит нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на нефть, которые достигли отметки 84 доллара за баррель", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид" также констатирует, что сегодня российский рынок находится под полной властью нефти и акции нефтегазовых тяжеловесов вытаскивают рынок на новые максимумы.

В лидерах роста котировок, тем не менее, акции крупнейших банков — Сбербанка (обыкновенные акции дорожают на 3,26%, префы — на 2,93%) и ВТБ (+2,92%).

Также заметно дорожают бумаги "Роснефти"(2,23%) и "Газпрома"(+1,52%).

Банк России ранее в понедельник расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф банк". Впрочем, цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит эта кредитная организация, растёт несущественно, на 0,15%.

Заметно хуже рынка выглядят "защитные" бумаги золотодобытчиков — акции Petropavlovsk (-1,75%), Polymetal (-1,67%) и бумаги "Полюса"(-1,85%). Новак оценил перспективы российкого рынка нефтехимии

ПРОГНОЗЫ

Донецкий отмечает, что в связи с тем, что в США сегодня праздничный день, хотя рынок акций работает, он ожидает там спокойных торгов и минимального влияния на настроение российских игроков.

"Считаем, что индекс Мосбиржи сегодня может достичь новых максимумов в 4300 пунктов, а индекс РТС дойти до 1900 пунктов", — добавляет он.

"Учитывая, что мы демонстрируем лидирующую динамику, дальнейший рост нефти может привести к пробою этих технических препятствий уже в начале недели", — заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".