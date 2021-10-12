МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением по итогам уже третьей сессии подряд, демонстрируя самое длительное падение за почти месячный период. В пятницу котировки снизились после выхода сентябрьских данных по рынку труда США, которые оказались слабее, чем ожидалось. Золото дешевеет после выхода американской статистики

"Инвесторы на рынке золота, судя по всему, в конце концов согласились со всеобщей интерпретацией сентябрьских данных (США) по рынку труда, в частности, с тем, что они недостаточно слабые, чтобы помешать планам ФРС по началу сворачивания стимулирования в ближайшее время", — отметил Брайан Лундин, редактор Gold Newsletter.

"ФРС загнала себя в угол из-за своих высказываний, сделанных в течение последних нескольких месяцев, — добавил Лундин. – Теперь на рынках ожидают, что ФРС начнет сворачивать стимулирование к декабрю, и если центробанк этого не сделает, рынки будут потрясены".

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,1%, по 1755,70 доллара США за унцию, хотя ранее торговались с повышением и достигали отметки 1761,10 доллара за унцию. Котировки наиболее активно торгуемых контрактов достигли самого низкого уровня закрытия с 29 сентября.

В пятницу золото подешевело на 0,1%. Торги в тот день проходили неровно после сообщения о росте числа рабочих мест в США в прошлом месяце лишь на 194 000. Экономисты ранее предполагали рост на 500 000.

Декабрьские фьючерсы на серебро упали в цене на 0,2%, до 22,665 доллара за унцию.

Первоначально в пятницу золото росло в цене, так как доходность казначейских облигаций вскоре после отчета о занятости упала. Однако в дальнейшем доходность облигаций стала расти, что ослабило позиции золота, заметили аналитики. Так, доходность 10-летних казначейских бумаг вновь превысила 1,6%. Повышение доходности облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

В понедельник в США не проходили торги облигациями в связи с Днем Колумба, а другие рынки в основном были открыты.

Доходность казначейских облигаций в пятницу росла на ожиданиях, что ФРС в следующем месяце объявит о готовности начать сворачивание программы покупки облигаций, отметил Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Хотя данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства оказались разочаровывающими, рост заработных плат и снижение уровня безработицы указывают на высокий спрос на рабочую силу, что может привести к ускорению инфляции, добавил Фритш.

"Эти факторы также говорят в пользу неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики (ФРС) и, вероятно, не дадут ценам на золото вырасти к уровню 1800 долларов (за унцию), — отметил Фритш. – Кроме того, цены на золото в краткосрочной перспективе могут снизиться еще сильнее, если они опустятся ниже отметки 1750 долларов (за унцию)".

Декабрьские фьючерсы на медь прибавили в цене 2,1%, достигнув 4,367 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину снизились в цене на 2,1%, до 1006,90 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий подорожали на 2,2%, до 2119,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz