МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ, в понедельник обновивший годовые максимумы, во вторник днем умеренно снижается на фоне ухода инвесторов от риска, следует из данных торгов. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит слабо растут в ожидании данных об инфляции

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.09 мск снижался на 0,26% — до 4268,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1872,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек — до 71,8 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 82,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% — до 83,93 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Заметно лучше рынка выглядят "защитные" бумаги золотодобытчиков — акции Petropavlovsk (+5,75%), Polymetal (+2,17%) и бумаги "Полюса"(+3,55%).

Интернет-холдинг Mail.ru Group во вторник сообщил о ребрендинге: экосистема будет называться VK. На этом фоне расписки Mail.Ru прибавляют 1,2%. Аналитики компании "Велес Капитал" рекомендуют покупать расписки с целевой ценой 2 646 рублей за бумагу, что составляет потенциал роста в 75%.

Хуже рынка выглядят бумаги "Газпрома"(-0,97%), Сбербанка (-1,44%), ВТБ (-0,85%) и "Акрона" (-2,09%).

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из компании "Фридом финанс" считает, что во второй половине дня российский фондовый рынок продемонстрирует рост от текущих уровней. "Целевой диапазон закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи: 4230–4325 пунктов", — говорит он.

Однако Игорь Додонов из "Финама" считает, что индекс Мосбиржи выглядит перекупленным, и ожидает коррекционного снижения в район 4200 пунктов.

"После вчерашнего роста мы наблюдаем паузу в активности покупателей, при этом активных продаж также не видно. Считаем, что к концу дня можно ожидать от индексов достижения вчерашних уровней закрытия, т.е. по индексу Мосбиржи 4280 пунктов, а по индексу РТС 1880 в отсутствие значимых новостей во второй половине дня", — прогнозирует в свою очередь Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".