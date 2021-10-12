ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снизился в отсутствие сильных драйверов

По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,34%, до 34378,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 14465,92 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4350,65 пункта.