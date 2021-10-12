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https://1prime.ru/Financial_market/20211012/834948739.html
Индексы США снижаются на закрытии биржи
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Основные фондовые индексы США снижаются на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,34%, до... ПРАЙМ, 12.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,34%, до 34378,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 14465,92 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4350,65 пункта.