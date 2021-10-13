ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли по итогам среды, в лидерах роста вновь оказались акции высокотехнологичных компаний, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала протокол сентябрьского заседания

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,30% до 4363,80 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,73% до 14571,64 пункта. При этом промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям", оставшись на вчерашнем уровне в 34377,81 пункта.

На торги влияли протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, из которых следует, что американский центробанк может уже в ноябре начать сворачивать дополнительные меры по поддержке американской экономики. При этом в совете управляющих ФРС нет единства по вопросу о том, насколько большой угрозой остается инфляция, которая сохраняется на высоком уровне.

Также рынки ждут отчетности крупнейших банков в четверг — должны сообщить о своих прибылях такие гиганты финансового рынка, как Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.