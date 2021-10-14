По итогам вчерашнего дня индекс РТС показал отрицательную динамику —0,79%. Большую часть дня индекс снижался, но вечером "быкам" удалось выкупить большую часть падения. Акции Газпрома почти снизились до технической поддержки 357 и оттолкнулись от нее наверх (минимум дня 358). В рамках Российской энергетической недели-2021 Владимир Путин сделал много интересных заявлений касающихся транзита газа. Кроме того правительство РФ и Газпром подписали соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа". Владимир Путин считает что «рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии". Перспективы радикального снижения цен на газ до окончания зимнего периода в Европе не просматриваются, ожидаемая див. доходность находится в районе 10%. Не удивлюсь, если коррекции цен акций Газпрома в ближайшие месяцы будут проходить в "боковой форме". Кроме указанной мной поддержки 357, есть дополнительная поддержка 344. Эксперт оценил, сколько еще будет длиться укрепление рубля



Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,7%. Внутридневная динамика была аналогичной динамке акций Газпрома —вечером их активно покупали. Были также объявлены промежуточные дивиденды в размере 340 руб.



В последнее время серьезно растет инфляционное давление. Вышли плохие данные по инфляции в США, Японии, России. В частности в России накопленная инфляция составила +5.71%. Среди возрастного и платежеспособного населения растут инфляционные ожидания и это поддерживает цены на золото и другие антиинфляционные активы. Вчера выросли котировки золота и выросли также котировки золотобывающих акций, акции Полюса и Полиметалла были в лидерах повышения. Цены на золото выросли до июньского понижательного тренда и сейчас можно ждать паузы в росте.



Котировки акций Интер РАО показали незначительные изменения. Вышла новость, что Интер РАО и компания Россетти будут сотрудничать для реализации экспортных проектов в сфере электроэнергетики. Определены рынки, где возможна совместная работа. Компания Интер РАО мне кажется перспективной, но надо учитывать наличие медвежьих сигналов на дневном графике о чем я писал несколько дней назад. Кроме того, акции компаний электроэнергетики растут "ступеньками". Очередная "ступенька" была обрисована неделю назад и теперь "быкам" нужно набраться терпения. В августе сформировался восходящий канал с верхней границей на сегодня 5,2 и нижней 4,55 так что ситуация под контролем "быков" не смотря на наличии медвежьих сигналов на дневном графике.



На товарных рынках хочется отметить значительный рост цен на медь, продолжается рост цен на алюминий. Все это негативно отразиться на инфляции. Производители кондиционеров и другой бытовой техники недавно разработали программы сокращения в своих изделиях количества меди и замена ее алюминием в теплообменниках. Проблем состоит в том, что цены растут не только на медь и алюминий — они растут на все товары! Вчерашние "минутки" от ФРС показали, что обеспокоенность ФРС проблемой инфляцией постепенно нарастает. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает что не стоит считать временным текущее повышение инфляции — "оно длится дольше, чем ожидали".



Ждем открытие рынка с повышением. Никакой коррекции цен на нефть сейчас нет, а есть боковая динамика и желание "быков" переставить котировки на 90 долларов (Brent). Все больше нефтяных аналитиков пишут о сценарии роста нефти до 90 долларов, а Владимир Путин не исключает и 100 долларов. При этом до ноябрьского заседания ОПЕК у нефтемедведей нет аргументов, чтобы снизить котировки.