МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к росту по отношению к евро после выхода данных о сильном снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота перешла к росту и преодолела $1800 за унцию

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,1589 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1592 доллара, днем евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене увеличивался до 113,69 иены за доллар со 113,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,10%, до 93,98 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года.

В среду был опубликован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе были отражены предположения участников заседания о том, что сокращение объема выкупа активов может начаться в текущем году и завершиться в середине 2022 года. Также некоторые участники подчеркнули необходимость сохранения процентной ставки на текущем уровне в течение следующих двух лет, в то время как другие полагают, что повышение ставки может начаться уже к концу следующего года.

Портфельный менеджер Insight Investment Скотт Рустерхольц (Scott Ruesterholz), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, считает, что ФРС не хочет устанавливать точных сроков повышения процентной ставки. Вместо этого регулятор предпочитает оставить несколько сценариев, развитие которых будут зависеть от данных по инфляции и рынку труда.